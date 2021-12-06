IFFS 2021'de yılın teknik direktörünü belirledi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu ( IFFHS ) tarafından yılın iyi teknik direktörü seçildi.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu ( IFFHS ), 2021 yılının en iyi kulüp teknik direktörünü açıkladı.
Chelsea ile Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası'nı kazanan Thomas Tuchel, oylamada 230 puan alarak ödülü almaya hak kazandı.
Manchester City'den Pep Guardiola 55 puanla ikinci, Bayern Münih teknik direktörü Hans-Dieter Flick ise 25 puanla sıralamada 3. oldu.
Villarreal'in İspanyol teknik direktörü Unai Emery 15 puanla 4. sırayı alırken, Atletico'nun teknik direktörü Diego Simeone 10 puanla 5.sırada yer aldı.
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