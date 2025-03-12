İftar vakti için uyarmıştı: Orkun Kökçü hakem ile diyaloğunu anlattı!

Yayınlanma: 12.03.2025 - 10:04

Güncelleme: 12.03.2025 - 10:04

Benfica forması giyen Orkun Kökçü, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçının ardından TRT Spor'a konuştu.

Milli futbolcu, "İlk maçta 11-10 oynadık, buraya avantajlı gelmek istiyorduk ama olmadı. Yüzde yüz motive buraya geldik ama sonuçta Barcelona dünyanın en formda takımlarından biri. Onlar bizden daha iyiydi. Hak ederek turu geçtiler" dedi.

Orkun Kökçü, performansıyla ilgili, "Her maç elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum hem Benfica'da hem de milli takımda. Bazen iyi maçlar çıkarıyorum, bazen daha iyisini yapabileceğim maçlar oluyor. Asist ve gollerimle önemli olmaya çalışıyorum. İyi gidiyor ama elimden geleni yaparak daha da çok katkı sağlamaya çalışıyorum" diye konuştu.

HAKEMİ İFTAR VAKTİ İÇİN UYARDI

Orkun Kökçü, Barcelona maçında hakem François Letexier'in iftar için oyunu erken durdurması ve hakem Letexier'i uyarmasıyla ilgili gelen soruya, "Galiba 10 dakika önce oyunu durdurdu. Ben de yok dedim ve henüz gelmediğini söyledim. Hakem de, "Bir 10 dakika daha bekleyelim" dedi" diye cevap verdi.

Benfica'da bu sezon 40 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 9 gol attı ve 6 asist yaptı.