Cumhuriyet Gazetesi Logo
Igor Tudor'dan Kenan Yıldız açıklaması!

Igor Tudor'dan Kenan Yıldız açıklaması!

25.10.2025 16:38:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Igor Tudor'dan Kenan Yıldız açıklaması!

Juventus'un Hırvat teknik direktörü Igor Tudor, milli oyuncu Kenan Yıldız hakkında konuştu.

Juventus teknik direktörü Igor Tudor, genç oyuncu Kenan Yıldız hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 

"DEL PIERO TARİH YAZDI, KENAN HENÜZ YOLUN BAŞINDA"

Tudor, Kenan Yıldız'ın henüz gelişim sürecinde olduğunu vurguladı:

"Karşılaştırmalar her zaman zordur, çünkü futbol değişti. Del Piero burada tarih yazdı, Kenan ise henüz kariyerinin ilk gerçek sezonunda. Çok farklı dönemler."

"KENAN TAKIMIN EN ÖNEMLİ OYUNCUSU" 

Juventus teknik direktörü, 19 yaşındaki oyuncunun takım içindeki yerinin altını çizdi:

"Kenan Yıldız inanılmaz derecede önemli bir oyuncu, hatta kadrodaki en önemli isim diyebilirim. Her maçta oynuyor. Bu kolay bir şey değil, çünkü genç yaşta bu kadar sorumluluk almak herkesin yapabileceği bir şey değil. O sürekli elinden gelenin en iyisini yapıyor."

"PERFORMANSINDA İNİŞ ÇIKIŞLAR NORMAL"

Tudor, Yıldız'ın enerjik oyun tarzının bazen istikrarsızlığa yol açabileceğini de dile getirdi:

"Kenan çok enerji harcıyor, bu yüzden her zaman aynı performansı göstermesi beklenemez. Bu tamamen doğal bir durum. Bu ritme tam olarak uyum sağlaması için zamana ihtiyacı var."

"BÜYÜDÜKÇE RAKİPLER DE DAHA ÇOK DİKKAT EDİYOR"

Son olarak teknik adam, genç futbolcunun gelişiminin artık rakiplerin dikkatini çektiğini belirtti: 

"Kenan her maçta oynuyor ve büyüdükçe rakiplerin ilgisi de artıyor. Bu da sürecin bir parçası. O çok doğru yolda ilerliyor."

İlgili Konular: #juventus #Igor Tudor #Kenan Yıldız

İlgili Haberler

Kenan Yıldız UEFA'ya konuştu: 'Ben benim, kimseye benzemiyorum'
Kenan Yıldız UEFA'ya konuştu: 'Ben benim, kimseye benzemiyorum' İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus forması giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, UEFA'nın resmi yayın organına açıklamalarda bulundu.
İtalyanlar duyurdu: Maça saatler kala Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!
İtalyanlar duyurdu: Maça saatler kala Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Arda Güler'in takımı Real Madrid ile karşılaşacak. İtalyan basını, maça saatler kala Juventus'un Kenan Yıldız hakkındaki kararını okuyucularına duyurdu.
Dev maç öncesi... Xabi Alonso'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız'a büyük övgü!
Dev maç öncesi... Xabi Alonso'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız'a büyük övgü! Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Real Madrid-Juventus maçında karşı karşıya gelecek milli futbolculardan Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgüler yağdırdı.