İki teklif aldı: Mauro Icardi'den Suudi Arabistan kararı!

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin, Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere rağmen kariyerine sarı kırmızılı kulüpte devam etmek istediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2024 - 13:51
İki teklif aldı: Mauro Icardi'den Suudi Arabistan kararı!
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi için Suudi Arabistan iddiası gündeme geldi.

SUUDİ ARABİSTAN'A RET

Nicolo Schira'nın haberine göre, Arjantinli yıldız, Suudi Arabistan'dan iki teklif aldı. Ancak Mauro Icardi, bu tekliflere rağmen kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor.

Mauro Icardi, Galatasaray'ın son şampiyonluğundan sonra yaptığı açıklamada da Suudi Arabistan'dan önemli teklifleri reddettiğini ve sarı-kırmızılı takımı seçtiğini söylemişti.

31 yaşındaki golcü futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'ın kazandığı son iki şampiyonlukta ana pay sahibi isimlerden biri olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 73 maçta 55 gol attı ve 20 asist yaptı.


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