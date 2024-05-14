İkizinin oynadığı ileri sürülmüştü: Edgar Ie'den iddialara yanıt!

Romanya Ligi ekibi Dinamo Bükreş forması giyen Gine Bissaulu oyuncu Edgar Ie hakkında ikiz kardeşi ile yer değiştirdiği iddiası ortaya atılmıştı. Eski Trabzonsporlu futbolcu, hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 15:57
İkizinin oynadığı ileri sürülmüştü: Edgar Ie'den iddialara yanıt!
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Dinamo Bükreş forması giyen Edgar Ie, hakkında çıkan iddiaların ardından açıklama yaptı.

30 yaşındaki futbolcu, kendisi yerine kardeşini oynattığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"KOMİK BİR HİKAYE"

L'Equipe'ye konuşan Edgar Ie, "Bu nasıl bir hikaye böyle? Bu yalan haber! Bunun nereden çıktığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Söz konusu haberlerin ardından kendisinin yerine geçtiği iddia edilen ikizi Edelino Ie'yi aradığını söyleyen deneyimli savunma oyuncusu, "Duyduğumda hemen kardeşimi aradım. Buna inanamadı. Komik bir hikaye olduğunu söyledi ve birlikte güldük" dedi.

"BUNU İNSANLARA AÇIKLASINLAR 

"Haberlerde hiç bu şekilde yer alacağımı düşünmemiştim" diyen Edgar le, "Lütfen bunu insanlara açıklasınlar çünkü pek çok kişi bununla ilgili konuştu" sözlerini sarf etti.

Edgar Ie son olarak söz konusu iddialarla ilgili gülmekten başka elinden gelen bir şey olmayacağını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Rumen ekibi Dinamo Bükreş, şubat ayında Türkiye'de daha önce Trabzonspor ve Başakşehir formaları giyen Edgar Ie'yi kadrosuna kattı. Romanya basınında yer alan habere göre ise kulübe katılan futbolcunun Edgar Ie olmadığı ve Edgar'ın ikizi Edelino Ie olduğu öne sürüldü.

5 MAÇTA KARDEŞİ OYNADI İDDİASI

Takıma katılan Edelino Ie'nin en az 5 maçta forma giydiği kaydedildi. Romanya Ligi'nde zor günlerden geçen Dinamo'nun, durumun resmi olarak kanıtlanması durumunda (DNA testi) 5 maçta kazandığı 8 puanın silineceği ve doğrudan küme düşürülebileceği iddia edildi.


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