Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı! Trabzonspor 3-0 İstanbulspor

Yayınlanma: 12.05.2024 - 21:12

Güncelleme: 12.05.2024 - 21:17

Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Papara Park'taki maçı ev sahibi Trabzonspor 3-0'lık skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 6 ve 7. dakikalarda Paul Onuachu ile 49. dakikada Thomas Meunier attı attı.

Trabzonspor'da 3 golün asisti de Edin Visca'dan geldi.

Trabzonspor, bu galibiyetle birlikte puanını 61 yaptı. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen İstanbulspor, 16 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor, Başakşehir deplasmanına gidecek. İstanbulspor, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.