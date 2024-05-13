Romanya'da müthiş iddia: Eski Trabzonsporlunun yerine ikizi oynadı!

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Gine-Bissaulu futbolcu Edgar Ie hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Rumen basını, Dinamo Bükreş ile sözleşmesi bulunan Edgar Ie'nin yerine kardeşi Edelino Ie'nin maçlara çıktığını öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 12:27
Romanya'da müthiş iddia: Eski Trabzonsporlunun yerine ikizi oynadı!
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Romanya ekiplerinden Dinamo Bükreş, ender rastlanan bir durumla karşı karşıya geldi.

Rumen ekibi, şubat ayında Türkiye'de daha önce Trabzonspor ve Başakşehir formaları giyen Edgar Ie'yi kadrosuna kattı. Romanya basınında yer alan habere göre ise kulübe katılan futbolcunun Edgar Ie olmadığı ve Edgar'ın ikizi Edelino Ie olduğu öne sürüldü.

KÜME DÜŞME RİSKİ

Takıma katılan Edelino Ie'nin en az 5 maçta forma giydiği kaydedildi. Romanya Ligi'nde zor günlerden geçen Dinamo'nun, durumun resmi olarak kanıtlanması durumunda (DNA testi) 5 maçta kazandığı 8 puanın silineceği ve doğrudan küme düşürülebileceği iddia edildi.

NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Edelino Ie konusunda ilk şüphelerin oyuncunun kendisini sadece Portekizce ifade etmesinden dolayı ortaya çıktığı belirtildi. Edgar Ie'nin ise akıcı bir şekilde İngilizce konuştuğu ve kulübün bunu bildiği kaydedildi.

Kulübün ayrıca takıma katılan oyuncudan ehliyet talep ettiği ancak oyuncunun bu talebi kabul etmediği ifade edildi.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

Romanya Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili olarak konuşan bir yetkilinin, "Eğer oynayan oyuncu, gerçek oyuncu (Edgar Ie) değilse o zaman yaptırımlar söz konusu olabilir. Yasal olarak, DNA testi sonucu aksi yönde çıkarsa her şeye karar verilebilir. Tabii ki Dinamo, Edgar Ie'nin kardeşini oynatmayı düşünmemiştir. Ancak DNA testi bu durumu kanıtlarsa, bunun için savunma düşünmeliler. Bu ihtimalin göz önüne alınması gerekecek. Dinamo eğer kandırılmışsa ve bunu ispatlayabilirse, puan kaybetme riski ortadan kalkar" sözlerini sarf ettiği ifade edildi.


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