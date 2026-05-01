Jose Mourinho'dan Real Madrid iddialarına yanıt: 'Bu tür şeylere alışkınız ama...'

Portekiz Süper Ligi'nin 32. haftasında Benfica, yarın 20.00'de Famalicao deplasmanında sahaya çıkacak.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Real Madrid iddialarına ilişkin sorulara cevap verdi.

"KİMSE BENİMLE KONUŞMADI"

“Hayır, Real Madrid'den kimse benimle konuşmadı, bunu garanti edebilirim. Futbolda çok uzun yıllardır varım ve bu tür şeylere alışkınız ama Real Madrid'den hiçbir şey yok.”

"BİR YILIM KALDI"

“Benfica ile sözleşmemin bitmesine bir yıl kaldı, hepsi bu. Her şey kulübün isteklerine bağlı. Benfica'da kalma isteğim benim açımdan herhangi bir koşula bağlı değil, takıma yapılacak yatırıma da bağlı değil.”

"NE KADAR UZUN SÜRE KALIRSAM..."

“Bir teknik direktör bir kulüpte ne kadar uzun süre kalırsa takımı o kadar çok kendi tarzına göre şekillendirir, kadroyu o kadar çok kendi tarzına göre biçimlendirir... Bu normal bir süreçtir.”