İlk hafta geride kaldı... Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı!

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası sonrası VAR kayıtları açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2024 - 19:56
İlk hafta geride kaldı... Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı!
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Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası sonrası VAR kayıtları açıklandı.

İşte TFF tarafından paylaşılan haftanın VAR kayıtları:

 


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