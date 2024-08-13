İlk hafta geride kaldı... Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı!
Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası sonrası VAR kayıtları açıklandı.
Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası sonrası VAR kayıtları açıklandı.
İşte TFF tarafından paylaşılan haftanın VAR kayıtları:
Spor Haberleri
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