İlk kez forma giymeye hazırlanıyor: Manchester United'dan Altay Bayındır kararı

Yayınlanma: 23.01.2024 - 23:32

Güncelleme: 23.01.2024 - 23:32

Manchester United'a sezon başında transfer olan Altay Bayındır, İngiliz ekibindeki ilk maçına pazar günü çıkabilir.

Daily Mail'de yer alan haberde Manchester United'ın F.A. Cup 4. turunda oynayacağı Newport County maçına Altay Bayındır'ın ilk 11'de başlayacağı belirtildi.

Andre Onana'nın Afrika Uluslar Kupası'ndan olası erken dönüşünde de kararın değişmeyeceği ve milli kalecinin bu mücadelede ilk 11'de yer alacağı aktarıldı.

Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası'ndan elenmesi halinde Onana'nın durumunun net olmadığı, takımdaki diğer isimler gibi birkaç günlük tatile çıkabileceği ifade edildi. Onana'nın Manchester'a dönerek takıma katılma ihtimalinin de bulunduğu kaydedildi.

Manchester United, 4. turda 28 Ocak Pazar günü Newport County'ye konuk olacak. Mücadele TSİ 19.30'da başlayacak.