İlk kez kadroya alınmıştı: Ancelotti, Arda'ya neden süre vermediğini açıkladı

Yayınlanma: 06.11.2023 - 08:30

Güncelleme: 06.11.2023 - 08:30

LaLiga'nın 12. haftasında Real Madrid, Arda Güler'in ilk kez kadroya alındığı maçta Rayo Vallecano'yla 0-0 berabere kaldı.

Milli futbolcu Arda Güler karşılaşmada süre alamazken, teknik direktör Carlo Ancelotti maçın ardından genç oyuncuyla ilgili gelen soruyu yanıtladı.

"DOĞRU FIRSAT GELMEDİ"

Deneyimli antrenör, Arda Güler'in yakında oynayacağını kaydetti ve "Arda Güler'i oynatmamız için doğru fırsat gelmedi. Bunu dün konuştuk, yakında oynayacak" ifadelerini kullandı.

BELLINGHAM AÇIKLAMASI

Öte yandan maçta sakatlık yaşayan ancak 90 dakika sahada kalan Bellingham'la ilgili de konuşan Ancelotti, "Omzunda bir problem var. Yarın gerekli tetkikleri yapacağız. Umarım çarşamba günü Braga karşısında oynayabilir" dedi.