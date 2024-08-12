İlk tahmin yapıldı: İşte Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri!
Futbol veri sitesi Euro Club Index, Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk şampiyonluk ve küme düşme tahminini yaptı.
Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk haftası oynanırken, futbol veri sitesi Euro Club Index ilk şampiyonluk tahminini yaptı.
Elde ettiği veriler dahilinde şampiyonluk tahminlerini her hafta güncelleyen sitenin yeni sezon tahminleri şöyle:
Gaziantep FK'nin 29 puanla sezonu son sırada tamamlayacağı öngörüldü.
Küme düşen 2. takımın 34 puanla Adana Demirspor olacağı tahmin edildi.
Sitenin tahminine göre yine 34 puan toplayan Göztepe, ligden düşecek 3. takım olacak.
Küme düşecek son takımın ise 35 puanla Bodrum FK olacağı öngörüldü.
Euro Club Index'e göre Süper Lig'de sezon sonunda oluşacak ilk 5 sıra ise şöyle:
5- Başakşehir: 66 puan (Şampiyon olma ihtimali yüzde 1)
4- Trabzonspor: 66 puan (Şampiyon olma ihtimali yüzde 1.1)
3- Beşiktaş: 76 puan (Şampiyon olma ihtimali yüzde 6.3)
2- Galatasaray: 91 puan (Şampiyon olma ihtimali yüzde 39.9)
1- Fenerbahçe: 93 puan (Şampiyon olma ihtimali yüzde 51.5)
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