İlkay Gündoğan: 'Buraya kaybetmeye gelmedim'

Yayınlanma: 29.10.2023 - 16:18

Güncelleme: 29.10.2023 - 16:18

Barcelona'nın orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Real Madrid'e 2-1 kaybettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Takımının tek golünü atan İlkay Gündoğan, "Aşırıya kaçmadan dürüst olmak istiyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama soyunma odasındaydım, oyuncular üzgün ama böylesine önemli bir maç ve böyle adil olmayan bir sonuçtan sonra daha fazla hayal kırıklığı ve öfke görmek isterdim" dedi.

"KAYBETMEYE GELMEDİM"

Kaybedilen maçların ardından öfkenin daha fazla olmasının önemli olduğunu aktaran deneyimli orta saha oyuncusu, "Ben buraya bu tür maçları kaybetmek ya da puan farkının açılmasına izin vermek için gelmedim. Tecrübeli bir oyuncu olarak benim de "Takımın böyle şeylere izin vermemesi" gibi bir sorumluluğum var. Dirence ihtiyacımız var" sözlerini sarf etti.