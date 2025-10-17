Cumhuriyet Gazetesi Logo
İlkay Gündoğan'dan Leroy Sane'ye destek: 'Kadroda kesinlikle olmalı'

İlkay Gündoğan'dan Leroy Sane'ye destek: 'Kadroda kesinlikle olmalı'

17.10.2025 22:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İlkay Gündoğan'dan Leroy Sane'ye destek: 'Kadroda kesinlikle olmalı'

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Alman basınına konuştu. Tecrübeli oyuncu, Leroy Sane'nin fazla eleştirildiğini ancak oyun içinde çok katkısı olduğunu ifade etti.

Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı İlkay Gündoğan, Alman basınında Kicker'e açıklamalarda bulundu.

34 yaşındaki futbolcu, Leroy Sane, Süper Lig ve Galatasaray'ın hedefleri hakkında konuştu.

İlkay Gündoğan, Leroy Sane'nin fazla eleştirildiğini söyledi.

"Leroy henüz %100 hazır değil. Bunu biliyor ve ben de ona şahsen söyledim. Ama takım arkadaşlarımı sadece istatistiklere göre yargılamıyorum. İspanya, Suudi Arabistan Pro Ligi'nden Aymeric Laporte ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nı bile kazandı. Portekiz ve Fransa'nın da benzer örnekleri var. Türkiye liginin şimdiye kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Elbette Premier Lig ile karşılaştıramazsınız, ancak dünyadaki hiçbir ligle karşılaştıramazsınız. Bu yüzden üzgünüm ama Bundesliga'yı Premier Lig ile de karşılaştıramazsınız. Dolayısıyla, her şeye biraz daha farklı bir açıdan bakmanız gerekiyor. Leroy ile çok fazla konuşuyoruz."

"Birbirimize karşı çok dürüstüz ve bunu söyleyebiliyorum çünkü birçok kişinin aksine onu gerçekten tanıyorum. Antrenmanlarda, hatta takım arkadaşları topu kaybettiğinde bile nasıl geriye doğru çalıştığını görüyorum. Bu yüzden eleştirmenlerinin de maçları sorumluluklarının bilincinde olarak izlemelerini umuyorum. Böylece ne yapması gerektiğini en iyi o biliyor. Umarım en iyi formuna ulaşır. Bana göre Leroy Sane, Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda kesinlikle olmalı. Sane, herhangi bir oyuncu değil. Galatasaray'da oynuyor, yani bir futbolcunun oynayabileceği en üst seviyede!"

Türk hakemlerinin performansını da yorumlayan İlkay Gündoğan, "Evet, hata yapıyorlar ama aynı zamanda çok da oynatıyorlar. Şahsen bunu seviyorum; İngiltere'deki Premier Lig'e benziyor. Sahada daha eğlenceli hale getiriyor. Hakemlere uygulanan baskı onlar için iyi değil" dedi.

İlgili Konular: #galatasaray #ilkay gündoğan #Leroy Sane

İlgili Haberler

Arne Slot, Galatasaray maçını unutamıyor: 'VAR penaltıyı iptal etmeliydi ama...'
Arne Slot, Galatasaray maçını unutamıyor: 'VAR penaltıyı iptal etmeliydi ama...' Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Manchester United maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Slot, Chelsea maçı öncesi ve sonrasında olduğu gibi bu maç öncesinde de Galatasaray maçıyla ilgili konuştu.
Kulübüyle henüz sözleşme yenilemedi... Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız oyuncunun transferinde karşı karşıya!
Kulübüyle henüz sözleşme yenilemedi... Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız oyuncunun transferinde karşı karşıya! Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal forması giyen Sergej Milinkovic-Savic, henüz kulübüyle sözleşmesini yenilemedi. Savic’le Avrupa’dan birçok takım ilgilenirken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer için devrede olduğu iddia edildi.
Galatasaray maçında sakatlanmıştı... Liverpool'dan Alisson açıklaması!
Galatasaray maçında sakatlanmıştı... Liverpool'dan Alisson açıklaması! Galatasaray maçında sakatlanan Liverpool'un yıldız kalecisi Alisson Becker'in, Kasım ayındaki milli araya kadar sahalardan uzak kalacağı açıklandı.