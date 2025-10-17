İlkay Gündoğan'dan Leroy Sane'ye destek: 'Kadroda kesinlikle olmalı'

Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı İlkay Gündoğan, Alman basınında Kicker'e açıklamalarda bulundu.

34 yaşındaki futbolcu, Leroy Sane, Süper Lig ve Galatasaray'ın hedefleri hakkında konuştu.

İlkay Gündoğan, Leroy Sane'nin fazla eleştirildiğini söyledi.

"Leroy henüz %100 hazır değil. Bunu biliyor ve ben de ona şahsen söyledim. Ama takım arkadaşlarımı sadece istatistiklere göre yargılamıyorum. İspanya, Suudi Arabistan Pro Ligi'nden Aymeric Laporte ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nı bile kazandı. Portekiz ve Fransa'nın da benzer örnekleri var. Türkiye liginin şimdiye kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Elbette Premier Lig ile karşılaştıramazsınız, ancak dünyadaki hiçbir ligle karşılaştıramazsınız. Bu yüzden üzgünüm ama Bundesliga'yı Premier Lig ile de karşılaştıramazsınız. Dolayısıyla, her şeye biraz daha farklı bir açıdan bakmanız gerekiyor. Leroy ile çok fazla konuşuyoruz."

"Birbirimize karşı çok dürüstüz ve bunu söyleyebiliyorum çünkü birçok kişinin aksine onu gerçekten tanıyorum. Antrenmanlarda, hatta takım arkadaşları topu kaybettiğinde bile nasıl geriye doğru çalıştığını görüyorum. Bu yüzden eleştirmenlerinin de maçları sorumluluklarının bilincinde olarak izlemelerini umuyorum. Böylece ne yapması gerektiğini en iyi o biliyor. Umarım en iyi formuna ulaşır. Bana göre Leroy Sane, Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda kesinlikle olmalı. Sane, herhangi bir oyuncu değil. Galatasaray'da oynuyor, yani bir futbolcunun oynayabileceği en üst seviyede!"

Türk hakemlerinin performansını da yorumlayan İlkay Gündoğan, "Evet, hata yapıyorlar ama aynı zamanda çok da oynatıyorlar. Şahsen bunu seviyorum; İngiltere'deki Premier Lig'e benziyor. Sahada daha eğlenceli hale getiriyor. Hakemlere uygulanan baskı onlar için iyi değil" dedi.