İngiliz basını Manchester United'ı yerden yere vurdu: 'Cehennem'de çöktü'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. İngiliz basını mücadeleye geniş yer ayırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2023 - 10:52
İngiliz basını Manchester United'ı yerden yere vurdu: 'Cehennem'de çöktü'
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kaldığı maç İngiliz basınında geniş yer buldu.

Karşılaşmaya ilişkin İngiliz basınında çıkan haberler şu şekilde: 

Sun: "Manchester United, cehennem ve şiddetli yağış arasında çok önemli bir zaferi çöpe attı ve Şampiyonlar Ligi'ne devam etme umutlarını pamuk ipliğine bağlı bıraktı. Manchester 'cehennemde' çöktü."

''PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI''

Telegraph: ''Günahkarların cehenneme gideceğini ve Manchester United'da kaleci André Onana'nın Şampiyonlar Ligi umutlarını pamuk ipliğine bağlı bıraktığını biliyoruz.''

Manchester Evening News: ''Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi umutları, İstanbul'da Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıktan sonra zora girdi.''

''ONANA'NIN KORKU GÖSTERİSİ''

BBC: ''Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi umutları, kaleci Andre Onana'nın korku gösterisi ve Galatasaray'ın İstanbul'daki geri dönüşüyle bir kez daha suya düştü.''

Daily Mail: ''Andre Onana iki kritik hata yaparak Manchester United'a kabusu yaşattı.''


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