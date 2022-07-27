İngiliz basını yazdı: Aaron Ramsey için Süper Lig'den iki talip

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 18:09

Avrupa’da Süper Lig kulüplerinin transfer hamleleri konuşulmaya devam ediyor.

İngiliz basını, Juventus ile sözleşmesini fesheden Aaron Ramsey'nin, geleceğine yönelik bir yazı yayımladı.

Galli futbolcu için İngiltere Premier Lig ekipleri Nottingham Forest, Crystal Palace ve Fulham'ın hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi. 31 yaşındaki oyuncunun transfer için önünde Türkiye'den de iki seçeneği olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE'DEN İKİ TALİP

Önceki günlerde Galatasaray ve Fatih Karagümrük'ü reddettiği haberleri çıkan Ramsey'nin, hala iki ekibin de transfer gündeminde yer aldığı aktarıldı.

Ramsey'nin transferdeki seçeneklerine de yer verilirken, İtalya'dan Monza ve MLS ekiplerinin transfer için devrede olduğu ifade edildi. Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Rangers forması giyen Ramsey'in, İskoç devine geri dönmesi ise uzak bir ihtimal olarak gösterildi.