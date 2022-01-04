İngiliz ekibi Southampton'ın çoğunluk hisseleri el değiştirdi

2012-13 sezonundan bu yana Premier Lig'de mücadele eden Southampton Kulübü'nün, Sırp medya patronu Dragan Solak'ın desteklediği Sport Republic'e satıldığı öğrenildi.

AA
04 Ocak 2022 Salı, 23:15
İngiliz ekibi Southampton'ın çoğunluk hisseleri el değiştirdi
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Sport Republic şirketi, Çinli iş insanı Gao Jisheng'in sahibi olduğu İngiltere Premier Lig takımı Southampton'ı satın aldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Gao'nun 2017'de satın aldığı Southampton'ın çoğunluk hisseleri, spor ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren yatırım firması Sport Republic'e geçti.

Kulüp hisselerinin yüzde 80'ini eline geçiren yeni yatırımcının, azınlık hisseleri sahibi Katharina Liebherr ile ortak çalışacağı belirtildi.


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