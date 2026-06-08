Cumhuriyet Gazetesi Logo
İngiliz ekibine geri dönmüştü... Andre Onana'dan Manchester United kararı

İngiliz ekibine geri dönmüştü... Andre Onana'dan Manchester United kararı

8.06.2026 15:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İngiliz ekibine geri dönmüştü... Andre Onana'dan Manchester United kararı

Geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Andre Onana'nın Manchester United'a dönerek sezon öncesi kampına katılacağı ve iyi bir performansla teknik heyetin gözüne girip kadroda yerini sağlamlaştırmayı hedeflediği iddia edildi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Geçen sezon kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Andre Onana'nın, Manchester United'a geri dönmeye hazırlandığı bildirildi.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; oyuncuya yakın kaynaklar Onana'nın İngiliz ekibinin sezon öncesi hazırlık kampına katılmak istediğini belirtildi.

Kamerunlu kalecinin, iyi bir hazırlık dönemi geçirerek teknik heyeti yeniden ikna etmeyi ve kadroda Senne Lammens'in önüne geçmeyi hedeflediği ifade edildi.

Trabzonspor'un ise Onana'yı bir sezon daha kiralamaya sıcak baktığı, ancak nihai kararın 2028 yılına kadar Manchester United ile sözleşmesi bulunan oyuncuya ait olacağı iddia edildi.

33 MAÇTA GÖREV ALDI

Andre Onana, Trabzonspor formasıyla geçtiğimiz sezon 33 maçta görev almıştı.

İlgili Konular: #trabzonspor #manchester united #Andre Onana

İlgili Haberler

Andre Onana'dan Trabzonspor'a veda paylaşımı!
Andre Onana'dan Trabzonspor'a veda paylaşımı! Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Manchester United'dan kiraladığı Andre Onana, bordo-mavililer için veda paylaşımında bulundu.
Manchester United'dan Andre Onana kararı!
Manchester United'dan Andre Onana kararı! Süper Lig ekibi Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Andre Onana'nın gelecek sezon Manchester United kadrosunda düşünülmediği iddia edildi.
Ertuğrul Doğan'dan Onana için açıklama: 'Mental olarak kalmak isterse...'
Ertuğrul Doğan'dan Onana için açıklama: 'Mental olarak kalmak isterse...' Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Andre Onana'nın geleceğiyle ilgili konuştu. Doğan, Onana ile ilgili "Mental olarak kalmak isterse rakam konusunda çözümü buluruz" dedi.