İngiliz ekip ceza yememek için 160 milyon Euro'luk oyuncu satışı yaptı!
İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın 160 milyon Euro değerinde oyuncu satışı yaparak lig yönetiminden gelecek olası bir cezanın önüne geçtiği kaydedildi.
Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers, yaz aylarında 160 milyon Euro'luk oyuncu satışı yaparak Premier Lig'den gelecek cezaların önüne geçti.
İngiltere merkezli The Telegraph'ta yer alan habere göre; Wolverhampton, Premier Lig yönetimi tarafından belirlenen Kar Ve Sürdürülebilirlik Kuralları (eski adıyla Finansal Fair Play) ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım tehdidini savuşturmak için son hız harekete geçti ve 17 oyuncusunu sattı.
Wolverhampton Kulübü, bu yaz 100 milyon Euro'nun üzerinde transfer karı elde etti. Ruben Neves, Raul Jimenesz, Nathan Collins, Conor Coady ve Matheus Nunes gibi oyuncuları yüksek miktarlı bonservis bedelleri ile sattı. Wolverhampton, bu transfer karını elde edemeseydi puan silme cezası ile karşı karşıya kalabilirdi.
Oyuncu satışları sonrası Premier Lig yönetiminden onay alan Wolverhampton, daha fazla ayrılık olmayacağını taahhüt etti.
Wolverhampton'ın oyuncu satışları şu şekilde:
Matheus Cunha: 62 milyon Euro
Ruben Neves: 55 milyon Euro
Nathan Collins: 26.85 milyon Euro
Conor Coady. 8.7 milyon Euro
Raul Jimenez: 6.4 milyon Euro
Ryan Giles: 5.85 milyon Euro
Daniel Podence: 1.5 milyon Euro
Hayao Kawabe: 1.5 milyon Euro
Matija Sarkic: 1.4 milyon Euro
SATIŞLARA RAĞMEN İYİ DURUMDA
Wolverhampton, tüm bu satışlara karşın ligde 5 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalayarak 10 haftada 12 puan topladı ve 12. sıraya kadar çıktı.
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