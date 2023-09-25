İngilizler duyurdu... Altay Bayındır siftah yapacak!

Yayınlanma: 25.09.2023 - 19:26

Güncelleme: 25.09.2023 - 19:26

Manchester United, İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) 3. Tur mücadelesinde salı günü Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester United'da sakatlıklarını atlatan Mason Mount ve Harry Maguire pazartesi günü takımla birlikte çalışmalara başladı.

İki futbolcu, teknik direktör Erik ten Hag'ın şans vermesi durumunda Crystal Palace karşılaşmasında forma giyebilecek.

ALTAY BAYINDIR FORMA GİYEBİLİR

Haberde, Manchester United'ın Fenerbahçe'den transfer ettiği Altay Bayındır'ın da bu karşılaşmada forma giymesinin beklendiği belirtildi.

Milli file bekçisi, süre alması durumunda ilk kez Manchester United'ın kalesini koruyacak.

Manchester United ile Crystal Palace arasındaki mücadele 26 Eylül Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak.