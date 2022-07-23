İngilizler duyurdu: Florian Grillitsch, Brighton ile anlaşamadı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Avusturyalı orta saha oyuncusu Florian Grillitsch için yeni bir gelişme yaşandı.
Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın listesinde üst sıralarda bulunan Avusturyalı orta saha oyuncusu Florian Grillitsch'in isminin anıldığı bir başka takım olan Brighton Hove Albion ile anlaşamadığı ifade edildi.
İKİ TARAF DA VAZGEÇTİ
İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Premier Lig ekibiyle görüşmelerini sürdüren Grillitsch, anlaşmanın sağlanamaması üzerine diğer seçeneklerini değerlendirme kararı aldı. İngiliz ekibinin de Avusturyalı oyuncuyu transfer etme fikrinden vazgeçtiği belirtildi.
YÜKSEK MAAŞ BEKLENTİSİ
Hoffenheim ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Florian Grillitsch'in İngiliz kulübünden 1.5 milyon Euro imza parası, 2.5 milyon Euro maaş ve 4 yıllık sözleşme istemesinin, tarafların anlaşmasının önüne geçtiği ifade edildi.
26 yaşındaki Avusturyalı oyuncu, geçen sezon Hoffenheim formasıyla 18 lig maçında gol veya asist kaydedemedi.
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