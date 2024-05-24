İngiltere FA Cup'ta Manchester derbisi!

Manchester United ile Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde karşı karşıya gelecek. Manchester derbisi TSİ 17:00'de başlayacak.

AA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 16:41
İngiltere FA Cup'ta Manchester derbisi!
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İngiltere Federasyon Kupası finalindeki Manchester derbisi cumartesi günü yapılacak.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City ile sezon boyunca inişli çıkışlı performans sergileyen Manchester United, finalde kozlarını paylaşacak.

Wembley Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 17.00'de başlayacak ve Tivibu Spor 1'den canlı yayımlanacak.

MANCHESTER UNİTED 12, MANCHESTER CİTY İSE 7 KEZ KAZANDI

FA Cup'ı Manchester United 12 kez kazanırken bu kupayı en son 2015-2016 sezonunda havaya kaldırma başarısı gösterdi.

Manchester City ise FA Cup'ı 7 kez müzesine götürürken geçen sezon da bu kupayı kazanmıştı.


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