İngiltere Lig Kupası'nda zafer Newcastle United'ın! 70 yıllık hasreti sona erdi!

Yayınlanma: 16.03.2025 - 21:47

Güncelleme: 16.03.2025 - 21:47

İngiltere Lig Kupası finalinde Newcastle United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Newcastle United oldu.

Newcastle United, 45. dakikada Dan Burn'ün attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı.

Eddie Howe'un ekibi Newcastle United, 52. dakikada Alexander Isak ile 2-0'ı buldu.

70 YILLIK HASRETİ SONA ERDİ

Liverpool, 90+4. dakikada Federico Chiesa'nın attığı golle 2-1'i buldu ancak bu gol kalan dakikalar için yeterli olmadı. Newcastle United, finalde Liverpool'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Newcastle United, Lig Kupası ile birlikte 70 yıl sonra kupa sevinci yaşadı. Liverpool ise Lig Kupası finalinden üzgün ayrılan takım oldu.

Newcastle United, milli aranın ardından Premier Lig'de sahasında Brentford ile karşı karşıya gelecek. Liverpool ise evinde Everton'ı konuk edecek.