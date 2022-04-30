İngiltere Premier Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu!
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında deplasmanda Aston Villa'ya yenilen Norwich City, küme düştü.
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Steven Gerrard'ın ekibi Aston Villa ile Dean Smith'in ekibi Norwich City karşı karşıya geldi.
Villa Park'ta oynanan maç, ev sahibi Aston Villa'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona ererken goller 41. dakikada Ollie Watkins ve 90+3'te Danny Ings'ten geldi.
REKOR KIRDI
Bu sonuçla beraber Premier Lig'de küme düşmesi kesinleşen ilk takım olan Norwich City, Premier Lig'in kurulduğu yıl olan 1992-93'ten bu yana 6 kez küme düşerek bu alanda rekor kırdı.
Oynadığı 34 maçın sonunda 21 puanda kalan Norwich City, 17. sıradaki Leeds United'ın maç fazlasıyla 13 puan gerisine düşünce son sıradan kurtulamadı ve ligde kalma ümitlerini tüketti.
Maçı kazanan Aston Villa ise 5 maç aradan sonra galibiyet hasretini sonlandırdı ve 40 puana yükselerek 13. sırada yer aldı.
Ligin bir sonraki haftasında Aston Villa, Burnley'e konuk olurken Norwich City, evinde West Ham'ı ağırlayacak.
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