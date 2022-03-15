İngiltere Premier Ligi lideri Manchester City puan kaybetti

İngiltere Premier Ligi lideri Manchetser City, şampiyonluk yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı. Lider Manchester City, ligin 29. haftasında oynadığı Crystal Palace karşılaşmasında berabere kalarak yara aldı.

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2022 Salı, 06:54
İngiltere Premier Ligi lideri Manchester City puan kaybetti
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Liderlik koltuğunda oturan Manchester City'nin, puan tablosunun orta sıralarındaki Crystal Palace'a konuk olduğu mücadelede gol sesi çıkmadı.

Son şampiyon Manchester City puanını 70'e, Crystal Palace da 34'e yükseltti.

Bu sonuçla Manchester City ile bir maç eksiğiyle 2. sırada yer alan Liverpool arasındaki fark 4 puana indi.



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