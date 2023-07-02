İngiltere U21 - Portekiz U21 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere U21 Milli Takımı, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Portekiz U21 Milli Takımı ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2023 - 14:58
İngiltere U21 - Portekiz U21 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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U21 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı devam ediyor.

Lee Carsley yönetimindeki İngiltere U21 Milli Takımı, çeyrek finalde Rui Jorge'nin ekibi Portekiz U21 Milli Takımı ile karşılaşacak.

İNGİLTERE U21 - PORTEKİZ U21 MAÇI SAAT KAÇTA?

Gürcistan'ın Kutaisi şehrinde bulunan Ramaz Shengelia Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

İNGİLTERE U21 - PORTEKİZ U21 MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Rade Obrenovic'in yöneteceği karşılaşma UEFA.tv internet sitesinden naklen yayımlanacak.

İngiltere U21, gruptaki son maçında Almanya U21 takımını 2-0 mağlup etmişti.

Portekiz U21 ise grubundaki son maçında Belçika U21 takımını 2-1'lik skorla geçmişti.


İngiltere U21 Portekiz U21 U21 Avrupa Şampiyonası canlı Canlı yayın

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