İngiltere U21 - Portekiz U21 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere U21 Milli Takımı, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Portekiz U21 Milli Takımı ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
U21 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı devam ediyor.
Lee Carsley yönetimindeki İngiltere U21 Milli Takımı, çeyrek finalde Rui Jorge'nin ekibi Portekiz U21 Milli Takımı ile karşılaşacak.
İNGİLTERE U21 - PORTEKİZ U21 MAÇI SAAT KAÇTA?
Gürcistan'ın Kutaisi şehrinde bulunan Ramaz Shengelia Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
İNGİLTERE U21 - PORTEKİZ U21 MAÇI HANGİ KANALDA?
Sloven hakem Rade Obrenovic'in yöneteceği karşılaşma UEFA.tv internet sitesinden naklen yayımlanacak.
İngiltere U21, gruptaki son maçında Almanya U21 takımını 2-0 mağlup etmişti.
Portekiz U21 ise grubundaki son maçında Belçika U21 takımını 2-1'lik skorla geçmişti.
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