İngiltere'deki 'Türk Derbisi'nin kazananı olmadı!

İngiltere Championship'in 34. haftası "Türk Derbisi"ne sahne oldu. Ozan Tufan, Abdülkadir Ömür gibi isimlerin forma giydiği Hull City, Okay Yokuşlu'nun top koşturduğu West Bromwich Albion'ı konuk etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 19:22
İngiltere'deki 'Türk Derbisi'nin kazananı olmadı!
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Championship'in 34. haftasında Hull City sahasında West Bromwich Albion'ı ağırladı. Müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

"Türk Derbisi"ne sahne olan maçta Hull City 35. dakikada Carvalho'nun attığı golle öne geçti. West Bromwich bu gole 8 dakika sonra Furlong ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı karşılıklı ataklarla geçse de gol sesi çıkmadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Hull City puanını 55, West Bromwich ise 56'ya çıkardı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR VE OKAY YOKUŞLU MAÇA İLK 11'DE BAŞLADI

Hull City'de Abdülkadir Ömür, West Bromwich Albion'da Okay Yokuşlu mücadeleye ilk 11'de başladı. Ömür 64 dakika, Yokuşlu 90 dakika sahada kaldı.

Ozan Tufan ise yedek kulübesinde başladığı maçta 78. dakikada oyuna dahil oldu.

Hull City ligde gelecek hafta Preston deplasmanına çıkacak. West Bromwich ise Coventry'yi konuk edecek.


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