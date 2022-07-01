Inter, Andre Onana'yı kadrosuna kattı
Serie A ekiplerinden Inter, 7 sezondur Ajax forması giyen Andre Onana'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Inter, Ajax'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana'nın transferini duyurdu.
26 yaşındaki Andre Onana, 7 sezonluk profesyonel kariyerinin tamamında Ajax forması giymişti. Inter, bu transferi bedelsiz olarak gerçekleştirdi. Inter, daha önce Joaquin Correa, Romelu Lukaku ve Henrikh Mkhitaryan transferlerini tamamlamıştı.
Andre Onana, 5 yıllık anlaşmanın karşılığında sezon başına 3 milyon Euro kazanacak.
Onana, geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla 9 maça çıktı ve kalesinde 10 gol gördü.
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