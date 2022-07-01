Inter, Andre Onana'yı kadrosuna kattı

Serie A ekiplerinden Inter, 7 sezondur Ajax forması giyen Andre Onana'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2022 Cuma, 17:43
Inter, Andre Onana'yı kadrosuna kattı
Abone Ol google-news

Inter, Ajax'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana'nın transferini duyurdu.

26 yaşındaki Andre Onana, 7 sezonluk profesyonel kariyerinin tamamında Ajax forması giymişti. Inter, bu transferi bedelsiz olarak gerçekleştirdi. Inter, daha önce Joaquin Correa, Romelu Lukaku ve Henrikh Mkhitaryan transferlerini tamamlamıştı.

Andre Onana, 5 yıllık anlaşmanın karşılığında sezon başına 3 milyon Euro kazanacak.

Onana, geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla 9 maça çıktı ve kalesinde 10 gol gördü.


serie a inter Andre Onana
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler