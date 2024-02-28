Inter - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Inter, İtalya Serie A'nın 21. hafta karşılaşmasında sahasında Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 21. hafta heyecanı sürüyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, sahasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.
INTER - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza'da oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
INTER - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Andrea Colombo'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.
Inter, İtalya Serie A'da oynadığı son maçta deplasmanda Lecce'yi 4-0 mağlup etmişti.
Atalanta ise deplasmanda Milan ile 1-1 berabere kalmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkeş'in oğlu, MHP'ye savaş açtı
- 'Oy vermezseniz vermeyin'
- İlk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne 37 iptal kararı
- Erdoğan'dan Manisa’da büyük gaf!
- Pusulada iki Ahmet Akın!
- Ahmet Ercan'dan 'Çanakkale' açıklaması
- 'O isim görevden affını istedi'
- Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir evlendi
- Çanakkale'de korkutan deprem!
- 'Kuduz köpeklerin sonunu herkes bilir..!'