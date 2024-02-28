Inter - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Inter, İtalya Serie A'nın 21. hafta karşılaşmasında sahasında Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 14:21
Inter - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İtalya Serie A'da 21. hafta heyecanı sürüyor.

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, sahasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.

INTER - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza'da oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

INTER - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Andrea Colombo'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

Inter, İtalya Serie A'da oynadığı son maçta deplasmanda Lecce'yi 4-0 mağlup etmişti.

Atalanta ise deplasmanda Milan ile 1-1 berabere kalmıştı.


inter haberleri Atalanta haberleri serie a haberleri hakan çalhanoğlu haberleri

İlgili Haberler

İtalya basınından Hakan Çalhanoğlu eleştirisi: 'Böyle bir oyuncu değil'

İtalya basınından Hakan Çalhanoğlu eleştirisi: 'Böyle bir oyuncu değil'
Hakan Çalhanoğlu'ndan iddialı açıklama: 'Dünyanın 1 numarasıyım'

Hakan Çalhanoğlu'ndan iddialı açıklama: 'Dünyanın 1 numarasıyım'
Inter'den Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı hakkında açıklama!

Inter'den Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı hakkında açıklama!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yeni Renault Scenic, Megane fiyatına geliyor! Türkiye fiyatını hesapladık: İşte 2024 yılının elektrikli otomobili...

Yeni Renault Scenic, Megane fiyatına geliyor! Türkiye fiyatını hesapladık: İşte 2024 yılının elektrikli otomobili...
Trabzonspor – Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor – Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Servetlerine inanamayacaksınız... Türkiye'nin en zengin oyuncuları açıklandı!

Servetlerine inanamayacaksınız... Türkiye'nin en zengin oyuncuları açıklandı!
Yapay zeka araçlarıyla üretilen ilk çizgi dizi Çin’de yayımlandı

Yapay zeka araçlarıyla üretilen ilk çizgi dizi Çin’de yayımlandı
Bafra Ovası'nda üçüncü hasat başladı: 12 tondan fazla rekolte bekleniyor! Kilosu 10 lira...

Bafra Ovası'nda üçüncü hasat başladı: 12 tondan fazla rekolte bekleniyor! Kilosu 10 lira...
yatırımcılar dikkat… Gram altın rekor kırdı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Şubat 2024 altın fiyatları…

yatırımcılar dikkat… Gram altın rekor kırdı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Şubat 2024 altın fiyatları…
Kızılcık Şerbeti'nde rol değişimi: Abdullah karakterini kim canlandıracak?

Kızılcık Şerbeti'nde rol değişimi: Abdullah karakterini kim canlandıracak?
Beşiktaş – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?