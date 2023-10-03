Inter - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında kendi sahasında bir diğer milli oyuncu Orkun Kökçü'nün takımı Benfia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.
Simone Inzaghi ymönetimindeki Inter, kendi sahasında Roger Schmidt yönetimindeki Benfica ile karşı karşıya gelecek.
INTER - BENFICA MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
INTER - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollandalı hakem Danny Desmond Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Inter, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda karşılaştığı Real Sociedad ile 1-1 berabere kalmıştı.
Benfica ise kendi sahasında ağırladığı Salzburg'a 2-0 mağlup olmuştu.
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