Inter - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında kendi sahasında bir diğer milli oyuncu Orkun Kökçü'nün takımı Benfia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2023 - 15:56
Inter - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Simone Inzaghi ymönetimindeki Inter, kendi sahasında Roger Schmidt yönetimindeki Benfica ile karşı karşıya gelecek.

INTER - BENFICA MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

INTER - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Danny Desmond Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Inter, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda karşılaştığı Real Sociedad ile 1-1 berabere kalmıştı.

Benfica ise kendi sahasında ağırladığı Salzburg'a 2-0 mağlup olmuştu.


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