Cumhuriyet Gazetesi Logo
Inter, Bologna'yı 3 golle mağlup etti!

Inter, Bologna'yı 3 golle mağlup etti!

5.01.2026 09:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Inter, Bologna'yı 3 golle mağlup etti!

Inter, sahasında ağırladığı Bologna'yı 3-1 mağlup etti ve liderlik koltuğunu korudu.

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Inter ile Bologna karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter 3-1'lik skorla kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Piotr Zielinski, 48. dakikada Lautaro Martinez ve 74. dakikada Marcus Thuram attı.

Bologna'nın tek golü 83. dakikada Santiago Castro'dan geldi.

Maça ilk 11'de başlayan milli takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, Lautaro'nun golünde asisti yapan isim oldu ve 67. dakikada kenara geldi.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Inter, 39 puanla liderliğini sürdürdü. Ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan Bologna, 26 puanda kaldı.

Inter, bir sonraki maçta Parma'ya konuk olacak. Bologna ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.

İlgili Konular: #inter #bologna #İtalya Serie A

İlgili Haberler

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Inter Başkanı'ndan Davide Frattesi açıklaması!
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Inter Başkanı'ndan Davide Frattesi açıklaması! İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in başkanı Giuseppe Marotta, transferde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan 26 yaşındaki oyuncu Davide Frattesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisini belirledi!
Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisini belirledi! Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeniden Galatasaray'ın transferi gündeme geldi. Inter'in Hakan Çalhanoğlu sonrası için planını şimdiden belirlediği ve yıldız futbolcunun gitmesine bu kez onay vereceği iddia edildi.
İtalyanlar duyurdu: Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
İtalyanlar duyurdu: Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı! İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak istediği iddia edildi.