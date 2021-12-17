Inter, Christian Eriksen'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı
İtalya Seria A ekiplerinden Inter, Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
EURO 2020'de Danimarka'nın Finlandiya ile karşılaştığı maçta kalbi duran ve o tarihten bu yana futbol oynayamayan Christian Eriksen'in Inter'deki geleceği belli oldu.
İtalyan medyasından önceki günlerde çıkan haberlerde, Eriksen'in kalp pili kullanması nedeniyle İtalya Serie A'da futbol oynaması mümkün olmadığı ifade edilmişti. Bu nedenle Danimarkalı futbolcu kulübüyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmesi bekleniyordu.
Inter, bugün yaptığı resmi açıklama ile 29 yaşındaki futbolcuya teşekkür ederek sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Ocak 2020'de İtalyan ekibine katılan başarılı futbolcu, Inter kariyerinde 60 maçta 8 gol 3 asistlik katkıda bulunmuştu.
İtalyan kulübü Christian Eriksen'in vedası için yaptığı sosyal medya paylaşımı ise şu şekilde:
???? | CHRIS— Inter ?????? (@Inter) December 17, 2021
PER SEMPRE NERAZZURRO. IN BOCCA AL LUPO, @ChrisEriksen8 !
I gol e le vittorie, l'abbraccio dei tifosi fuori da San Siro nel celebrare lo Scudetto: tutto resterà sempre fissato nel segno del nerazzurro. pic.twitter.com/sgJQPJtsfo
Video Haberler
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
En Çok Okunan Haberler
- Omicron'da bu şikayetlere dikkat!
- Merkez Bankası'ndan dolara müdahale
- Asgari ücret her geçen dakika eriyor
- Müdahalenin ardından dolarda son durum
- 'Erdoğan için kırmızı kod uyarısı'
- Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam
- 'Kasada bize ait dolar yok ama...'
- Patronlardan acil önlem çağrısı
- Habertürk'te 'enflasyon hedefi' diyaloğu gündem oldu
- BDDK, bankalar için harekete geçti