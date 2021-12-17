Inter, Christian Eriksen'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

17 Aralık 2021 Cuma, 17:21

EURO 2020'de Danimarka'nın Finlandiya ile karşılaştığı maçta kalbi duran ve o tarihten bu yana futbol oynayamayan Christian Eriksen'in Inter'deki geleceği belli oldu.

İtalyan medyasından önceki günlerde çıkan haberlerde, Eriksen'in kalp pili kullanması nedeniyle İtalya Serie A'da futbol oynaması mümkün olmadığı ifade edilmişti. Bu nedenle Danimarkalı futbolcu kulübüyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmesi bekleniyordu.

Inter, bugün yaptığı resmi açıklama ile 29 yaşındaki futbolcuya teşekkür ederek sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Ocak 2020'de İtalyan ekibine katılan başarılı futbolcu, Inter kariyerinde 60 maçta 8 gol 3 asistlik katkıda bulunmuştu.

İtalyan kulübü Christian Eriksen'in vedası için yaptığı sosyal medya paylaşımı ise şu şekilde:







