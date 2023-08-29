Inter, deplasmanda Cagliari'yi 2-0 mağlup etti
Serie A'nın 2. haftasında Inter, deplasmanda Cagliari'yi 2-0 mağlup etti. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı.
İtalya Serie A'nın 2. haftasında Inter, deplasmanda Cagliari'ye konuk oldu.
Unipol Domus'ta oynanan karşılaşmayı Inter 2-0 kazanarak üç puanı aldı ve ikide iki yapmayı başardı.
Maçın 21. dakikasında yeni transfer Thuram'ın asistini Dumfries gole çevirirken 30. dakikada Lautaro Martinez sahneye çıkarak takımının ikinci golünü kaydeden isim oldu.
Mücadelede Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Inter 6 puana yükselirken Cagliari ise 1 puanda kaldı. Inter bir sonraki hafta Fiorentina'yı konuk ederken Cagliari ise Bologna'ya konuk oldu.
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