Cumhuriyet Gazetesi Logo
Inter'e kendi sahasında Udinese şoku!

Inter'e kendi sahasında Udinese şoku!

1.09.2025 00:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Inter'e kendi sahasında Udinese şoku!

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 2. haftasında kendi sahasında ağırladığı Udinese'ye 2-1 mağlup oldu.

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Inter, Udinese'yi konuk etti.

San Siro'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Udinese, 2-1 kazandı.

Udinese'ye galibiyeti getiren golleri dakika, 29'da penaltıdan Keinan Davis ile dakika 40'da Arthur Atta kaydetti.

HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11 BAŞLADI

Inter'in ilk golünü ise dakika 17'de Denzel Dumfries attı.

Inter'de mücadeleye ilk 11'de başlayan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, 68. dakikada oyundan alındı.

Bu sonucun ardından Inter, 3 puanda kaldı. Udinese, 4 puana yükseldi.

Inter, milli ara sonrası Juventus deplasmanına gidecek. Udinese ise Pisa'ya konuk olacak.

İlgili Konular: #hakan çalhanoğlu #inter #udinese

İlgili Haberler

Spor yazarları, Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşmasını değerlendirdi: 'Oynanan futbol taraftarı memnun etmedi'
Spor yazarları, Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşmasını değerlendirdi: 'Oynanan futbol taraftarı memnun etmedi' Spor yazarları, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
Eski hakemler, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını yorumladı: 'Yarı otomatik ofsayt sistemi ne dediyse o'
Eski hakemler, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını yorumladı: 'Yarı otomatik ofsayt sistemi ne dediyse o' Eski hakemler, Süper Lig'in 4. haftasındaki Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.
Galatasaray Elias Jelert'in ayrılığını açıkladı: Yeni adresi belli oldu!
Galatasaray Elias Jelert'in ayrılığını açıkladı: Yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekibi ekibi Galatasaray, 22 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Elias Jelert'in İngiliz kulüp Southampton'a transfer olduğunu açıkladı.