Inter, Hellas Verona'yı 90+3'te devirdi
İtalya Serie A 19. hafta maçında Inter, sahasında Hellas Verona'yı 90+3'te bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
İtalya Serie A 19. hafta maçında Inter ile Hellas Verona karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan maçı Inter son dakikalarda bulduğu golle 2-1 kazandı.
Inter'in gollerini 13. dakikada Lautaro Martinez ve 90+3'te Davide Frattesi atarken, Hellas Verona'nın tek golü 74. dakikada Thomas Henry'den geldi.
Hellas Verona'da tek golün sahibi Thomas Henry, karşılaşmanın 90+10'ncu dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Ev sahibi Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika süre aldı.
Bu sonuçla birlikte Inter 48 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Hellas Verona ise 14 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Inter, Monza deplasmanına gidecek. Hellas Verona, sahasında Empoli'yi ağırlayacak.
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