Inter, Marcus Thuram'ı kadrosuna kattı

İtalya temsilcisi Inter, Borussia Mönchengladbach ile yollarını ayıran 25 yaşındaki hücum oyuncusu Marcus Thuram'ı renklerine bağladı.

İHA
Yayınlanma: 01.07.2023 - 12:56
Inter, Marcus Thuram'ı kadrosuna kattı
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İtalya Serie A ekiplerinden Inter, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi.

Mavi-siyahlılar, Almanya Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'tan ayrılan 25 yaşındaki forvet oyuncusu Marcus Thuram'ı kadrosuna kattı.

5 YILLIK İMZA

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız futbolcu ile 5 yıllık kontrat imzalandığı belirtildi.

Fransız eski futbolcu Lilian Thuram'ın oğlu olan Marcus Thuram, kariyerinde Sochaux, Guingamp ve Borussia Mönchengladbach formaları giydi.

Dört sezondur Borussia Mönchengladbach'ta top koşturan 25 yaşındaki Thuram, Alman ekibiyle çıktığı 134 maçta 44 gol, 20 asistlik performans sergiledi.


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