Inter - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalyan ekip Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında Porto'yu konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 10:23
Inter - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, kendi sahasında Portekiz ekibi Porto'yu ağırlayacak.

INTER - PORTO MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Hakan Çalhanoğlu

INTER - PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?

Sırp hakem Srdan Jovanovic'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

SON 16 TURU'NA NASIL ÇIKTILAR?

Inter, Bayern Münih'in lider tamamladığı C Grubu'nda ikinci olarak Portekiz ekibi ile eşleşmişti.

Porto ise B Grubu'nda lider olarak bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı.


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