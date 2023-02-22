Inter - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 10:23

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 10:23

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, kendi sahasında Portekiz ekibi Porto'yu ağırlayacak.

INTER - PORTO MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Hakan Çalhanoğlu

INTER - PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?



Sırp hakem Srdan Jovanovic'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

SON 16 TURU'NA NASIL ÇIKTILAR?

Inter, Bayern Münih'in lider tamamladığı C Grubu'nda ikinci olarak Portekiz ekibi ile eşleşmişti.

Porto ise B Grubu'nda lider olarak bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı.