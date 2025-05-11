Inter şampiyonluk yarışına 'devam' dedi: Torino'yu deplasmanda yıktı!
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Torino'yu 2-0 mağlup etti.
İtalya Serie A 36. hafta maçında Inter, Torino deplasmanına konuk oldu. Inter, maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Nicola Zalewski ve 49. dakikada penatıdan Kristjan Asllani attı.
HAKAN ÇALHANOĞLU FORMA GİYDİ
Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yedek başladığı maçta 62. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Inter, 77 puana yükseldi ve şampiyonluk yarışında hata yapmadı. Torino, 44 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Inter, sahasında Lazio'yu konuk edecek. Torino, Lecce deplasmanına gidecek.
Etiketler: #hakan çalhanoğlu #inter #torino #İtalya Serie A
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