Inter - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında kendi sahasında Sassuolo ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 6. hafta heyecanı yaşanıyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, kendi sahasında Alessio Dionisi'nin ekibi Sassuolo ile karşı karşıya gelecek.
INTER - SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
INTER - SASSUOLO MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Luca Massimi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Inter, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Empoli'yi 1-0 mağlup etmişti.
Sassuolo ise kendi sahasında ağırladığı Juventus'u 4-2 mağlup etmişti.
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