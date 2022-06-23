Inter'de Milan Skriniar'ın alternatifi Kim Min-Jae

23 Haziran 2022 Perşembe, 15:49

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Sloven stoper Milan Skriniar'ın takımdan ayrılması ihtimaline karşın alternatiflerini belirledi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; PSG'nin ısrarla istediği Milan Skriniar'ın yerine şimdiden iki alternatif belirleyen Inter, Sloven yıldız takımdan ayrılırsa bu isimler için girişimlere başlayacak.

Skriniar'ın PSG'ye gitmesi halinde benzer bir oyun tarzına sahip olan Fiorentina'nın 25 yaşındaki Sırp stoperi Nikola Milenkovic'i gündemine alan Inter'in, bu transferi 15 milyon Euro civarına tamamlayabileceği ifade edildi.

KIM MIN-JAE LİSTEDE

Milenkovic'in yanı sıra Napoli'nin de listesinde bulunan Fenerbahçe'nin Güney Koreli yıldızı Kim Min-Jae'yi de gündemine alan Inter'in, Türkiye'de oldukça iyi bir sezon geçiren oyuncuyu Skriniar için iyi bir alternatif olarak değerlendirdiği ifade edildi.

Kim Min-Jae geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 40 maçta 1 gol başarısı gösterdi. Daha önce Kim Min-Jae'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde 18 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olduğu öne sürülmüştü.