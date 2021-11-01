Inter'in yıldızı Arturo Vidal'in 2 bin Avro'luk otomobili herkesi şaşırttı

01 Kasım 2021 Pazartesi, 10:20

Serie A devi Inter'in Şilili yıldızı Arturo Vidal, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda otomobilini gösterdi.

Lüks otomobil koleksiyonunun arasına bir tane de 90'lı yıllara ait FIAT Panda ekleyen Arturo Vidal aracıyla antrenmana gittiği görüntüleri Twitter hesabında paylaştı.

34 yaşındaki yıldız, Inter'den yıllık 7 milyon Avro kazanıyor. Inter'in yıldızının antrenmana gittiği arabanın fiyatı ise sadece 2 bin Avro.

FIAT arabasıyla poz veren Arturo Vidal paylaşımına şu notu düştü:

"Hayat bana birçok imkan verdi ama biliyorum ki ben küçük şeylerle mutluyum."