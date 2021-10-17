IOC, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi fikrinden endişeli
Uluslararası Olimpiyat Komitesi IOC, "Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi, diğer spor organizasyonlarıyla çakışmaya neden olacaktır. Bu, futbol dışındaki sporların çeşitliliğini ve gelişimini baltalayacaktır" şeklinde görüş açıkladı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), FIFA Dünya Kupası'nın dört yıl yerine iki yılda bir yapılmasının, futbol dışındaki branşların gelişimini baltalamasından endişelendiklerini belirtti.
IOC'den yapılan açıklamada, milli takımlar düzeyindeki maç takviminde düzenlemeye gidilerek her yaz küresel veya kıtasal çapta bir futbol turnuvasının oynanması planına dair ciddi çekincelerinin bulunduğu vurgulandı.
Konunun futbol paydaşları, uluslararası spor federasyonları ve sporcuların temsilcileriyle geniş çaplı istişare edilmesi gerektiğini kaydeden IOC, "Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi, diğer büyük uluslararası spor organizasyonlarıyla çakışmaya neden olacaktır. Bu, futbol dışındaki sporların çeşitliliğini ve gelişimini baltalayacaktır. Erkek etkinliklerindeki artış, kadın futbolunun tanıtımı için zorluklar yaratacaktır. Takvimdeki yoğunluk, oyuncuların fiziksel ve zihinsel sağlığı üzerinde daha büyük bir baskı oluşturacaktır." ifadeleri kullanıldı.
FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger'in ortaya attığı kadın ve erkek futbolunda uluslararası maç takvimi değişikliği teklifinin, aralık ayında üye federasyonlarca oylanması bekleniyor.
Dünya Kupası, erkeklerde 1930'dan (2. Dünya Savaşı nedeniyle 1942 ve 1946'da iptal edildi), kadınlarda ise 1991'den bu yana her dört yılda bir düzenleniyor.
UEFA NE DİYOR?
FIFA, düzenlediği anket sonucunda, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi fikrine futbolseverlerin önemli bir kısmının sıcak baktığını eylül ayında duyurmuştu.
UEFA, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ve Avrupa'nın önemli liglerinin temsilcileri Dünya Kupası'nda format değişikliğine karşı çıkarken, Avrupa Futbol Antrenörleri Dernekleri Birliği (AEFCA) ise değişim konusunda FIFA'ya destek vermişti.
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