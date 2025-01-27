İran'da İsmail Kartal çılgınlığı!

Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta lig lideri TS Tabriz'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın öncesi ve sonrasında tribünler, deneyimli çalıştırıcıya büyük sevgi gösterisinde bulundu.

İran'da İsmail Kartal çılgınlığı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2025 - 09:13

İran Pers Körfez Pro Lig'in 17. hafta mücadelesinde Persepolis, lider TS Tabriz'i ağırladı. 

İsmail Kartal'ın öğrencileri müsabakayı 2-0 kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Persepolis'e galibiyeti getiren goller 11. dakikada Soroush Rafiei ve 73. dakikada Giorgi Gvelesiani'den geldi.

Karşılaşma öncesinde İsmail Kartal'ın stada girer girmez ilk işi mescitte namaz kılmak oldu. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Daha sonra sahaya inerek taraftarı selamlayan İsmail Kartal'a büyük sevgi gösterisinde bulunuldu. Tribünler hep bir ağızdan "Kartal" tezahüratı yaptı.

Persepolis ligde gelecek hafta Khuzestan deplasmanına çıkacak.


Etiketler: #ismail kartal #Persepolis #İran

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