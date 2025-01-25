İsmail Kartal'dan transfer açıklaması: 'Türkiye'den birkaç oyuncuyla...'

Yayınlanma: 25.01.2025 - 10:32

Güncelleme: 25.01.2025 - 10:33

Persepolis'in yeni teknik direktörü İsmail Kartal, yeni macerasına dair açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, İran ekibine Türkiye'den transfer yapmak için çabaladıklarını belirtti.

İsmail Kartal'ın TRT Spor'a yaptığı açıklamalar şöyle:

"Uzun zamandan beri Persepolis takımının yöneticileri benimle temas halindelerdi. Araştırdım baktım bir yerden sonra İran'ın en köklü futbol takımlarından biri olduğunu öğrendik.

Müthiş bir taraftarları var. Çok coşkulu, yüksek enerjili. Her maç 40-50 bin kişi, derbileri 100-110 bin kişiye oynayabilen İran'ın en güçlü takımlarından biri olduğunu öğrendik.

"BİZİ ÇOK İSTEDİLER"

Şu anda ligde 4. sıradalar. Buraya tekrardan başarılı olmak, şampiyonluklar yaşamak, kupalar kazanmak için kariyer planlaması anlamında benim için burada çalışmanın daha doğru olduğunu düşündüğüm ve inandığım için böyle bir karar aldık. Bizi çok istediler.

İnşallah burada başarılı oluruz. Hem ülkemizdeki diğer teknik direktör arkadaşlarımızın da önünü açmış oluruz hem de kendi kariyerimiz ve geleceğimiz için güzel bir yolculuk hikayesi olur diye düşünüyorum.

"BİRKAÇ OYUNCUYLA GÖRÜŞÜYORUZ"

Türkiye'den birkaç oyuncuyla görüşüyoruz. Şu anda çok sıkı birkaç gün kaldı transferin bitmesine. Alabilirsek buradan takip ettiğim bildiğim oyuncular var, onları almak için uğraşacağız."