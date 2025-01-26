İsmail Kartal geldi: Persepolis lider TS Tabriz'i devirdi!
İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, İran Pers Körfez Pro Ligi'nin 17. haftasında kendi sahasında ağırladığı TS Tabriz'i 2-0 mağlup etti.
İran Pers Körfez Pro Ligi'nde İsmail Kartal'ın yönetimindeki Persepolis, Dragan Skocic'in ekibi lider TS Tabriz'i 2-0 mağlup etti.
Azadi Stadyumu'nda oynanan maçta Persepolis'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Soroush Rafiei ve 73. dakikada Giorgi Gvelesiani kaydetti.
PERSEPOLİS 10 KİŞİ KALDI
Persepolis'te Muhammed Khodabandelou, 45+10'da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Persepolis'in yeni teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmayı tribünlerden takip etti.
Bu sonuçla birlikte Persepolis puanını 33'e yükseltirken, TS Tabriz 35 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Persepolis deplasmanda Khuzestan'a konuk olurken, TS Tabriz sahasında Havadar'ı ağırlayacak.
Etiketler: #Persepolis #Tractor #İran Pers Körfez Pro Ligi
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