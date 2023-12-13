İrfan Can Kahveci: 'Lider olarak çıkmak istiyoruz'

Yayınlanma: 13.12.2023 - 17:12

Güncelleme: 13.12.2023 - 17:12

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı ağırlayacak Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Spartak Trnava karşısında kazanarak gruptan çıkmak istediklerini belirten İrfan Can Kahveci, "Sezona çok iyi başladık. Hem ligde hem de Avrupa'da güzel seriler yakaladık. Sonrasında şanssızlıklarımız oldu. Şimdi toparlamaya başladık. Yarın maçı kazanıp gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"HANGİ BÖLGEDE GÖREV VERİLİRSE OYNARIM"

İrfan Can Kahveci ayrıca, "Fenerbahçe'ye transfer olurken 8 numara olarak transfer oldum. Kulübümüzün neye ihtiyacı varsa orada oynamaya hazırım. Takımımıza nerede katkı sağlayacaksam orada oynarım. Hocamız hangi bölgede görev verirse orada oynarım" dedi.

Bu sezon gol sayısının artmasıyla ilgili soruya ise 28 yaşındaki oyuncu, "Kariyerimin en skorer sezonunu geçirsem de önemli olan takıma ve oyuna verdiğim katkı. Beni en çok iştahlandıran konu oyuna verdiğim katkı. İsmail hocanın oyun sisteminin skorer olmamda katkısı büyük" yanıtını verdi.