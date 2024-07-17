Irkçılık iddialarının ardından... FIFA'dan Arjantin açıklaması!

FIFA, Copa America finalinin ardından Fransa Milli Takımı hakkında ırkçı tezahüratta bulunan Arjantin Milli Takımı'nın durumunu soruşturduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.07.2024 - 14:24
Irkçılık iddialarının ardından... FIFA'dan Arjantin açıklaması!
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Fransa Futbol Federasyonu, Arjantin Milli Takımı'nın Fransa Milli Takımı'na yönelik ırkçı imalar içeren bir şarkıya eşlik etmeleri üzerine yasal işlem başlattı. FIFA da bu soruşturmaya dahil oldu.

Uluslararası Futbol Federasyonu, AFP'ye yaptığı açıklamada, olaydan haberdar olduklarını ve olayı daha detaylı araştıracaklarını belirtti.

Arjantin'in Copa America zaferinden kısa bir süre sonra, Chelsea oyuncusu Enzo Fernandez Instagram'da canlı yayına geçti ve Arjantin takımının bir bölümüyle birlikte Fransız milli takımına yönelik ırkçı imalar içeren bir şarkı söyledi.

CHELSEA'DEN TEPKİ

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, "Chelsea her türlü ayrımcı davranışı tamamen kabul edilemez bulmaktadır. Premier Lig kulübü olarak, tüm kültürlerden, topluluklardan ve kimliklerden insanların hoş karşılandığını hissettiği, çeşitlilik içeren, kapsayıcı bir kulüp olmaktan gurur duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Chelsea, Enzo Fernandez'in özrünü kabul ederken aynı zamanda bir iç disiplin prosedürü de başlattı. Video, Chelsea takımı içinde de büyük bir bölünmeye neden oldu. Chelsea'nin Fransız oyuncuları Wesley Fofana, Axel Disasi ve Malo Gusto, takım arkadaşlarını Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Fildişi kökenli Wesley Fofana, takım arkadaşını Instagram'da takip etmeyi bırakmakla kalmadı, aynı zamanda videoyu X profilinde açık bir mesajla paylaştı.


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