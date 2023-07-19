Yayınlanma: 19.07.2023 - 17:35

Güncelleme: 19.07.2023 - 17:35

Bir süredir yaşadığı hastalık nedeniyle tedavi gören şair, yazar, gazeteci, tercüman Roni Margulies 68 yaşında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Roni Margulies'in kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve neden öldüğünü merak ediyor. Peki, Roni Margulies kimdir, nereli, kaç yaşında? Roni Margulies neden öldü? İşte, Roni Margulies hakkında merak edilenler...

RONİ MARGULİES KİMDİR?

Roni Margulies, 5 Mayıs 1955 yılında dünyaya gelen Yahudi asıllı Türk yazar ve gazetecidir. Baba tarafından Aşkenaz, anne tarafından Sefarad Yahudi kökenlidir. Robert Koleji'ndan mezun olduktan sonra İngiltere'deki çeşitli üniversitelerde öğretim gördü. İktisat üzerine doktora yaptı. İktisatçılık yapmamayı tercih eden Margulies Londra'da hayatını sürdürdü. Yahudi asıllı olmasına rağmen kendisini siyonizm karşıtı ve devrimci olarak tanımlamaktadır. İlk şiir kitabını 1991 yılında çıkaran Margulies, toplam altı şiir kitabı, şiir çevirilerinden oluşan dört kitap, çocukluk anıları, siyasi tercümeler ve edebiyat, siyaset, tarih hakkında çok sayıda dergi ve gazete makalesi bulunmaktadır. 2002 yılında Saat Farkı adlı eseri ile Yunus Nadi Şiir Ödülü'ne layık görüldü.

27 Ağustos 2009'da Beyoğlu'nda dört ÖDP üyesinin boyalı saldırısına uğradı. Konuyla ilgili olarak ÖDP başkanı Alper Taş, saldırganlar parti üyesi ise, gerekenin yapılacağını belirtti. Daha sonra ÖDP'nin resmî sitesinden yapılan açıklamada, eylemin Margulies'in "uğruna bedeller ödenerek yaratılmış devrimci değerlere yönelik provokatif ve saldırgan tutumu"na karşılık şiddet içermeyen demokratik bir tepki olduğu savunuldu.

DSİP üyesi olan Margulies, 2009-2013 tarihleri arasında Taraf gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

RONİ MARGULİES NEDEN ÖLDÜ?

Kanser tedavisi gören Margulies, 19 Temmuz 2023 tarihinde hayatını kaybetti.

RONİ MARGULİES ESERLERİ NELER?

Şiir

Her Rind Bilir (Remzi Kitabevi, 1991)

Gün Ortasında (Korsan Yayınları. 1992)

Mağrur Olma Padişahım (Yapı Kredi Yayınları, 1994)

Bilirim Niye Yanık Öter Ney (Yapı Kredi Yayınları, 1996)

Elsa (Adam Yayınları, 2000)

Uzaklıklar (İlk dört kitap bir arada - Adam Yayınları, 2000)

Saat Farkı (Adam Yayınları, 2002)

Anı

Gülümser Çocukluğum Ardımdan (Adam Yayınları, 2000)

Çeviri

Ted Hughes - Seçilmiş Şiirler (Adam Yayınları, 1987)

Philip Larkin - Seçilmiş Şiirler (Adam Yayınları, 1990)

Yehuda Amihay - Seçilmiş Şiirler (Oğlak Yayınları, 1996)

Doğumgünü Mektupları, Ted Hughes (Yapı Kredi Yayınları, 1998)

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