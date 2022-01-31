Galatasaray'ın genç futbolcusu Bartuğ Elmaz imza için Fransa'ya gitti
Galatasaray ile sözleşmesini yenilemeyen 18 yaşındaki Bartuğ Elmaz, Fransa Ligue 1'de Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya ile gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzaladı.
Galatasaray'ın genç futbolcularından Bartuğ Elmaz, Fransa Ligue 1'e adım atıyor.
18 yaşındaki Bartuğ, takımın izinli olduğu günde Marsilya'ya imza atmak için yola çıktı. Bartuğ Elmaz'ın sezon sonunda Fransız kulübüne katılması bekleniyor.
Galatasaray U19 takımından A takıma yükselen genç orta saha, Süper Lig'de ilk maçına 2020/21 sezonunda Göztepe karşısında çıktı.
Bu sezon U19'da 8 maça çıkan Bartuğ, 3 gole imza attı. Genç futbolcu, sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 mağlup ettiği maçın son bölümde oyuna girmişti.
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Galatasaray’da forma şans bulamayacağını düşündüğü için sözleşme tekliflerini geri çeviren Bartuğ Elmaz’ın sarı-kırmızılı takımın Adana Demirspor’a yenildiği karşılaşma sonrasında sosyal medyadaki bir beğenisi tepki çekmişti.
Galatasaray’dan Adana Demirspor’a kiralık gönderilen Yunus Akgün’ün golü ve performansının dikkat çektiği maç sonrasında Elmaz, sosyal medyada bir taraftarın paylaştığı yaşlandırılmış Fatih Terim ile Burak Elmas fotoğrafı ve, “Takım gençleşti biz yaşlandık. Madem gençleşecektik, çıktı elimizdeki bir genç hepimize ders verdi” sözünü beğendi.
19 Şubat 2003 doğumlu, 1.79 cm boyundaki Bartuğ Elmaz, Türkiye’nin U15, U16, U17 ve U19 takımlarının toplamda 43 kere sırtına geçirdi.
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