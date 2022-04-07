Işıtan Gün’ün ‘Çete’ sözü sonrası komisyon kuruldu inceleme başladı
Son 7 yılda futboldaki transferlerde menajerlere 40 milyon 520 bin Avro ödendiğinin açıklanması Galatasaray camiasında yankı uyandırdı. Transfer harcamalarını incelemek üzere Araştırma Komisyonu kuruldu.
Galatasaray’da transfer harcamalarıyla ilgili Araştırma Komisyonu kuruldu. Burak Elmas yönetimi, denetleme kurulu ve KPMG’den geçen resmi rakamlarla hazırlanan raporda kulübün son 7 yılda futboldaki transferlerde menajerlere 40 milyon 520 bin Avro ödendiğini açıklamıştı. Bu tablo büyük ses getirirken geçen hafta yönetici Işıtan Gün’ün, transfer çalışmalarında yaşadıklarını Burak Elmas’a bildirdiği yazıdaki “Söylemeye dilim varmıyor ancak ne yazık ki G.Saray’ın transfer işlemleri adeta bir çete tarafından kontrol altına alınmış görünmektedir” ifadesi Sarı-Kırmızılı camiada tartışma yarattı.
TEK TEK İNCELENECEK
Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı harekete geçip transfer çalışmalarına inceleme başlatılması için “Araştırma Komisyonu” kurdu. Komisyonda Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, yardımcıları İbrahim Ziyal, Sonay Kale ile Divan üyeleri Ayhan Özmızrak ve Mehmet Dedeoğlu var. Komisyon, başkan Burak Elmas’tan denetleme kurulu ve KPMG’nin raporlarını istedi. İlgili dönemlerde görev yapan kulüp profesyonelleri ve yöneticilerin komisyona davet edilip görüşleri alınacak.
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